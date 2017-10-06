Синоптики обещают тепло

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода местами пасмурная, без осадков. Утром и вечером возможны дожди. Ветер - умеренный южный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 11 - 13°, днем - 17 - 21°; в Баку: ночью - 11 - 13°, днем - 18 - 20° тепла.
Атмосферное давление – 764 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью – 65 - 75%, днем – 50 - 60%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабое колебание метеорологических факторов на Апшеронском полуострове до 9 октября окажет благоприятное воздействие на метеочувствительных людей.