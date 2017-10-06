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Угонщик сбил пешеходов и устроил цепную аварию в Баку

 

5 октября в службу 102 Министерства внутренних дел поступило сообщение об угоне автомобиля на территории Насиминского района Баку, сообщает пресс-служба МВД.

В результате расследования, произведенного сотрудниками 21-го отдела Насиминского РУП, стало известно, что угнан был принадлежащий жителю столицы Фариду Гулиеву автомобиль марки «Мерседес».

Автомобиль искореженным обнаружен был на улице Топчубашева. Задержан его угонщик - ранее судимый житель Габалы Вусал Алмамедов. Экспертиза установила, что Алмамедов управлял автомобилем в пьяном состоянии.

Также выяснено, что, управляя угнанной машиной (марки Mersedes), Алмамедов  произвел на нем столкновение с четырьмя автомобилями (марок KIA, Opel, Mersedes и Dacia), а также сбил пешеходов Солтана Рагимова и Асифа Тахмазова.

По фактам Насиминским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело.

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