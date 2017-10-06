Турецкий политик Уфук Урас, незаконно посетивший оккупированные территории Азербайджана заявил, что теперь боится выезжать за пределы страны опасаясь ареста. Так что «урок Лапшина», российско-израильского блогера, приносит свои результаты.

Согласно сообщению Rusarminfo, ссылающемуся на армянскую газету «Агос», издающуюся в Турции, Уфук Урас заявил, что в их вопросе МИД Турции пошел на поводу у Баку.

По словам Ураса, они не совершали ничего противозаконного и не лазили через колючую проволоку, чтобы оказаться в Нагорном Карабахе.

Турецкий политик признался, что он и другие члены делегации теперь опасаются посещения других стран из-за предпринятых в их отношении мер Баку.

Отметим, что Министерство иностранных дел Турции предупредило своих граждан о недопустимости посещения оккупированных территорий Азербайджана.

«Также напоминаем, что все, кто незаконно посещает оккупированные территории, не смогут получить консульскую поддержку», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, войдя в предварительный сговор с лицами в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно посетили Ханкенди и другие населенные пункты Карабаха.