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А.Венедиктов: «Путин постоянно про армянские танки напоминает»

Автор: Отдел информации 

Главный редактор и совладелец радиостанции «Эхо Москвы» известный журналист и радиоведущий Алексей Венедиктов в рамках медиафорума, проходившего в Забайкалье, поделился опытом с местными журналистами.

Как сообщает haqqin.az в своем интервью изданию «Забайкальский рабочий» Алексей Венедиктов рассказал о своем интервью с президентом России Владимиром Путиным. А.Венедиктов назвал это интервью «очень занимательным эпизодом в своей жизни».

«Недавно я просил интервью у В.Путина. Он очень удивился и сказал: «Я же тебе давал 20 лет назад. Про армянские танки». Два десятка лет прошло, а Путин это прекрасно помнит в деталях. А дело было так. Конец 1990-х годов. Был период, когда интересных новостей не было, а эфир пустым быть не может. Мы лихорадочно ищем гостей, которые могли бы прийти к нам в студию.

Тут к нам приходит сообщение, что президент России Борис Ельцин поручил начальнику контрольного управления своей администрации Владимиру Путину расследовать историю, как танки, которые были отправлены в Мурманск на утилизацию, оказались в Нагорном Карабахе. Я говорю: «Давайте вот этого человека. Как там его фамилия? Путин. Вызвоните его». Я набираю телефон. Там снимают трубку в приемной. Я говорю: «Вы знаете, «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов. А нельзя ли поговорить с начальником контрольного управления». Соединяют. Рассказываю истории и говорю: «Не могли бы Вы прокомментировать?». Он: «Где и когда?». Говорю: «Через час-два у нас». Он: «Выезжаю, но всего вам сказать не могу».

Путин действительно приехал. У нас сохранилась запись того эфира, фотография с ним висит у нас в офисе. Я уже кое-что в этой истории запамятовал, а он помнит в деталях. Регулярно про эти армянские танки напоминает», - рассказал Алексей Венедиктов.

Напомним, что в конце 90-х годов всплыл факт о незаконной поставке Армении российского вооружения и боеприпасов на общую сумму в миллиард долларов. Танки, которые должны были быть отправлены в Мурманск на утилизацию и оказались в нагорном Карабахе, являются частью этой незаконной поставки. Гейдар Алиев, бывший тогда президентом Азербайджана, жестко отреагировал на эти поставки оружия Армении, и потребовал от России объяснений. Правительство Ельцина, для того, чтобы унять скандал, создало специальную комиссию по расследованию этих поставок, которую возглавил Лев Рохлин. Позже генерал Рохлин погиб при невыясненных обстоятельствах.

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А.Венедиктов: «Путин постоянно про армянские танки напоминает»
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