Путин на свой день рождения созывает Совбез

Президент РФ Владимир Путин завтра проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, также запланированы у него телефонные разговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Традиционно Путин празднует день рождения… Я вам могу сказать насчет завтрашнего дня лишь одно: целая вереница телефонных разговоров запланирована, президент будет получать поздравления… В середине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", — сказал Песков.