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В Швеции в аэропорту обнаружили взрывчатку

 

Полиция обнаружила взрывчатое вещество в багаже у 20-летнего пассажира из Германии в аэропорту шведского города Гетеборг. Мужчина задержан, сообщил в пятницу портал Local со ссылкой на местные СМИ и полицию.

В четверг полиция Гетеборга сообщила, что изучает подозрительный предмет, обнаруженный в местном аэропорту Ландветтер во время контроля безопасности. Правоохранители оцепили часть помещений вблизи зала вылета. На место прибыли взрывотехники.

По данным газеты Göteborgs-posten, подозрительным предметом оказались емкости со взрывчатым веществом пероксид ацетона (TATP). Отмечается, что данное вещество крайне трудно обнаружить и что оно использовалась в нескольких терактах, включая теракт в Париже в ноябре 2015 года и на стадионе в Манчестере в 2017 году. Полиция пока не подтвердила информацию об обнаружении взрывчатого вещества.

Подозреваемый был арестован полицией Гетеборга. Правоохранители сообщили, что он направлялся в другую страну Евросоюза. Его задержали во время прохождения проверки безопасности для внутренних европейских рейсов. Другой информации о подозреваемом и потенциально опасном предмете полиция не сообщила. Служба госбезопасности Швеции рассказала порталу, что им известно об инциденте, но на данной стадии они не участвуют в его расследовании.

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