Сопредседатели обсудили в Ереване встречу Алиева и Саргсяна

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 октября встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США). На встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, сообщает пресс-служба МИД Армении.
У названных лиц продолжилось обсуждение вопроса об организации встречи президентов Азербайджана и Армении.
В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями в отношении ситуации в зоне карабахского конфликта.