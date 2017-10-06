У сдавших кровь в день Ашура нашли ВИЧ и сифилис

В Азербайджане в День Ашура кровь сдали 3827 человек. У 122 из них были выявлены инфекции. Об этом АПА сообщил директор Института гематологии и трансфузиологии им. Б.Эйвазова Минздрава Азербайджана Зохра Алиева.

По ее словам, в крови у 3 человек обнаружен ВИЧ, у 81 - гепатит и у 38 доноров выявлен сифилис.

Алиева отметила, что кровь, в которой обнаружены опасные инфекции, будет сожжена.

Отметим: в Азербайджане в день Ашура кровь сдали 3827 человек, у которых всего ее было отобрано 1722,3 литра. Добровольные акции по сдаче крови, инициированные Министерством здравоохранения и Управлением мусульман Кавказа, прошли в 17 мечетях и местах поклонения в Баку и регионах страны.