Подписаться на уведомления
 

У сдавших кровь в день Ашура нашли ВИЧ и сифилис

 

В Азербайджане в День Ашура кровь сдали 3827 человек. У 122 из них были выявлены инфекции. Об этом АПА сообщил директор Института гематологии и трансфузиологии им. Б.Эйвазова Минздрава Азербайджана Зохра Алиева.

По ее словам, в крови у 3 человек обнаружен ВИЧ, у 81 - гепатит и у 38 доноров выявлен сифилис.

Алиева отметила, что кровь, в которой обнаружены опасные инфекции, будет сожжена.

Отметим: в Азербайджане в день Ашура кровь сдали 3827 человек, у которых всего ее было отобрано 1722,3 литра. Добровольные акции по сдаче крови, инициированные Министерством здравоохранения и Управлением мусульман Кавказа, прошли в 17 мечетях и местах поклонения в Баку и регионах страны. 

2614 просмотров


Старости
Гибридная война в Карабахе. Что может быть?
Гибридная война в Карабахе. Что может быть? комментирует для haqqin.az Олег Жданов
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
7 Окт 21° / 15°
8 Окт 22° / 14°
9 Окт 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9891 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Вторая автобусная авария в России
Али Керимли требует освободить боевиков ИГИЛ
Роджер Гейл заменит Аграмунта
Обыски в штабе Навального
Самолет в Германии едва не потерпел крушение Из-за урагана; видео
Взрыв в Риге уничтожил целую семью
Катар может лишиться чемпионата мира — 2022
Али Гасанов об ANS: «Хорошо, что этого телеканала больше нет»
Турецкий премьер едет в Ирак Из-за референдума
В туркменской тюрьме скончались министры Ниязова
Новая волна арестов гюленистов в Турции
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку обновлено
В Сирии сбит российский вертолет?
Дзюдоист Арсен Галстян: «У меня есть друзья азербайджанцы»
У сдавших кровь в день Ашура нашли ВИЧ и сифилис
Владелец «Чудо печки» остался в тюрьме
Сопредседатели обсудили в Ереване встречу Алиева и Саргсяна
В Швеции в аэропорту обнаружили взрывчатку
В России угнали боевые катера
Путин на свой день рождения созывает Совбез
Кремль о продаже С-400 Эр-Рияду
Советник Путина неожиданно заговорил о вступлении Азербайджана в Евразийский Союз
Турецкий посол об открытии Баку - Тбилиси - Карс
Скоро ливни: часть Баку снова останется под водой реакция "Азеравтойол", муниципалитета и "Азерсу"
А.Венедиктов: «Путин постоянно про армянские танки напоминает»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться