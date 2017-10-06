Подписаться на уведомления
 

Дзюдоист Арсен Галстян: «У меня есть друзья азербайджанцы»

Автор: Отдел спорта 

Олимпийский чемпион Лондона 2012 года, дзюдоист сборной России армянского происхождения Арсен Галстян заявил, что у него есть друзья азербайджанцы, что он хорошо знаком со спортсменами из сборной Азербайджана и хочет, чтобы между двумя странами вновь воцарился мир.

«Село, в котором я жил в Армении, находится не в Карабахе, а на северо-востоке страны, у границы, - рассказывает спортсмен изданию «МК на Кубани». - В километре от него расположен азербайджанский населенный пункт. Моя историческая родина находится на первой линии. Дом разрушил снаряд. У отца были друзья в России, он сам здесь бывал часто, поэтому решил переехать».

В 1996 году семья будущего чемпиона переехала в Адыгею, где Арсен стал заниматься дзюдо. Олимпийский чемпион мечтает о том, чтобы на его родине все стало как прежде. По его словам, в тех краях, где он родился, жизнь не так проста: людям тяжело найти хорошую работу.

«Я мечтаю, чтобы все вернулось, стало как было раньше, как рассказывал мой дед, когда азербайджанцы ходили к армянам на свадьбу в соседнее село и наоборот. Мы жили вместе и с теплотой вспоминаем эти времена. Я не верю, что этот конфликт нельзя урегулировать. Когда переехал в Россию и пошел в первый класс, со мной в классе учились две азербайджанки. Здесь, в России, мы нормально общаемся. И сейчас у меня есть друзья азербайджанцы, я хорошо знаю ребят из сборной Азербайджана по дзюдо: Орхана Сафарова, Ильгара Мушкиева и других спортсменов».

2819 просмотров


Старости
Гибридная война в Карабахе. Что может быть?
Гибридная война в Карабахе. Что может быть? комментирует для haqqin.az Олег Жданов
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
7 Окт 21° / 15°
8 Окт 22° / 14°
9 Окт 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9891 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Вторая автобусная авария в России
Али Керимли требует освободить боевиков ИГИЛ
Роджер Гейл заменит Аграмунта
Обыски в штабе Навального
Самолет в Германии едва не потерпел крушение Из-за урагана; видео
Взрыв в Риге уничтожил целую семью
Катар может лишиться чемпионата мира — 2022
Али Гасанов об ANS: «Хорошо, что этого телеканала больше нет»
Турецкий премьер едет в Ирак Из-за референдума
В туркменской тюрьме скончались министры Ниязова
Новая волна арестов гюленистов в Турции
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку обновлено
В Сирии сбит российский вертолет?
Дзюдоист Арсен Галстян: «У меня есть друзья азербайджанцы»
У сдавших кровь в день Ашура нашли ВИЧ и сифилис
Владелец «Чудо печки» остался в тюрьме
Сопредседатели обсудили в Ереване встречу Алиева и Саргсяна
В Швеции в аэропорту обнаружили взрывчатку
В России угнали боевые катера
Путин на свой день рождения созывает Совбез
Кремль о продаже С-400 Эр-Рияду
Советник Путина неожиданно заговорил о вступлении Азербайджана в Евразийский Союз
Турецкий посол об открытии Баку - Тбилиси - Карс
Скоро ливни: часть Баку снова останется под водой реакция "Азеравтойол", муниципалитета и "Азерсу"
А.Венедиктов: «Путин постоянно про армянские танки напоминает»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться