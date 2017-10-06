В Сирии сбит российский вертолет?

Российский вертолет Ми-28 не был сбит террористами "Исламского государства", как сообщалось ранее в СМИ, а совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.

"Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. ...Огневого воздействия по вертолету не было", - сказали в военном ведомстве, добавив, что экипаж был оперативно доставлен поисково-спасательной службой на аэродром.

По данным минобороны РФ, инцидент произошел сегодня в провинции Хама. Ми-28 выполнял задачи по сопровождению транспортного вертолета Ми-8 с военнослужащими российского центра примирения враждующих сторон.

Ранее, в пятницу, ряд СМИ распространил сообщение "Исламского государства", в котором утверждалось, что боевики группировки в восточной части провинции Хама сбили российский военный вертолет.