Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подтвердил свою отставку, передает РИА Новости.

"Сегодня я ввиду личных причин решил не занимать больше пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы", — написал Аграмунт в личном аккаунте Twitter.

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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку. Решил не ждать финального голосования в ассамблее по его отстранению от должности, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья", - написал Арьев.