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В туркменской тюрьме скончались министры Ниязова

 

Два высокопоставленных чиновника, занимавших посты в правительстве бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, скончались в заключении. Тела экс-председателя государственной корпорации «Туркменнефть» Сапармаммеда Велиева и экс-главы министерства национальной безопасности (МНБ) Порана Бердыева недавно были переданы родственникам для захоронения.

Как передает Радио «Азатлык» со ссылкой на родственников Сапармаммета Велиева, он был похоронен полтора месяца назад на кладбище «Гара Ахун» в Балканской области.

По информации международной кампании «Покажите их живыми!», Велиев (Валиев) в сентябре 2005 года Верховным судом Туркменистана был приговорен к 24 годам лишения свободы. Родственникам Велиева не были предоставлены сведения о его местонахождении, а также возможность свиданий с ним.

С июля 1997 года Велиев занимал должность государственного министра – председателя госкорпорации «Туркменнефть». А в августе 2005 года он был освобожден от должности «за серьезные недостатки, допущенные в работе, и злоупотребление служебным положением». Президент Ниязов поручил правоохранительным органам завершить расследование его дела в течение 20 дней.

Сапамаммет Велиев — один из десятков заключенных, включенных в списки без вести пропавших в туркменских тюрьмах, которые составила международная кампания «Покажите их живыми!». Кампания призывает туркменские власти раскрыть информацию о судьбе более ста «особых узников», бесследно исчезнувших в туркменских тюрьмах за последние 15 лет.

Тело второго скончавшегося узника — бывшего главы МНБ Порана Бердыева — было передано родственникам и захоронено на кладбище «Паравбиби» в Балканской области около недели назад.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Поран Бердыев занимал ряд высокопоставленных должностей в руководстве Туркмении, в том числе должность министра внутренних дел и министра национальной безопасности. О том, когда и за что он был осужден, информации нет. Ранее СМИ неоднократно сообщали то о «насильственной гибели» Бердыева, то о его смерти в заключении. Но эти данные не были подтверждены. 

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