Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о своем намерении посетить Ирак в связи с прошедшим в Иракском Курдистане референдуме о независимости, сообщает РИА Новости.

"От премьера Ирака Хайдера аль-Абади пришло такое приглашение. Сейчас мы с коллегами прорабатываем повестку дня и даты возможного визита. Это важный визит, поэтому нужно хорошо к нему подготовиться. Сейчас в регионе напряженность, в Северном Ираке прошел незаконный референдум, нужно обсудить его", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Он добавил, что, помимо прекращения авиасообщения с Северным Ираком, Анкара планирует ввести другие санкции в связи с референдумом.

"Мы приостановили полеты. Постепенно будут вводиться и другие санкции. Это - вопрос национальной безопасности. Наши военные находятся в спецлагере в Башике для обучения навыкам борьбы с ИГ. Думаю, что между нами не возникнут проблемы из-за лагеря в Башике. В рамках визита может быть обсуждено всеобъемлющее экономическое и военное сотрудническое между нашими странами", — сказал турецкий премьер.