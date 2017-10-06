Али Гасанов об ANS: «Хорошо, что этого телеканала больше нет»

«В последнее время нарушение норм литературного азербайджанского языка стало тенденцией», - заявил в своей заключительной речи на конференции «Сохранение и развитие литературного языка в Азербайджане» помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает haqqin.az.

По его словам, на конференции прошли полезные и эффективные обсуждения.

«Были поставлены основные задачи, обозначены цели в этой сфере. Я полностью согласен с тем, что это не только вопрос СМИ. Если на повестке стоит вопрос чистоты азербайджанского языка, то в этом есть роль НПО и СМИ, родителей, нянь, средних и высших школ. Речь идет не о 3-5 ведущих. Какие этапы проходит ведущий до того, как придет на телевидение? Все должны осознавать, что для существования азербайджанского языка есть одна географическая территория. Есть общество, которое может развивать азербайджанский язык. И это - проживающие в Азербайджане и за границей азербайджанцы. Все должны с ответственностью отнестись к этому вопросу. Наряду с тем, что ведущие должны знать наш язык, почему бы им не иметь хорошие физические показатели? Было бы хорошо, если бы ведущие обладали высоким интеллектом», - сказал помощник президента.

Али Гасанов отметил, что за последние 10 лет погоня телеканалов за "искусственным" рейтингом и их страсть к проведению фальшивых опросов создали определенные проблемы.

«В первую очередь руководителям СМИ и телеканалов надлежит знать, что они сами должны показывать пример обществу. Нет никакой пользы в том, чтобы показывать в эфире тех людей, от которых нет никакой пользы азербайджанскому обществу», - сказал Али Гасанов.

Помощник президента считает важным создание академии телевидения.

«И на канале AzTV, и на Общественном телевидении должны быть просветительские программы по азербайджанскому языку. Нуширеван Магеррамли в последние годы часто поднимает этот вопрос и проводит мониторинги. Это, в свою очередь, очень не нравится некоторым людям. Один из руководителей телеканала написал председателю Национального совета по телевидению и радио (НСТР) письмо, в котором просил ему объяснить, что есть национальные духовные ценности. Он подписался под этим. Хорошо, что этого телеканала сейчас нет. Ариф Рагимзаде сделал заявление в Москве. Он установил, что турецкий и азербайджанский языки отличаются. То, что азербайджанский язык входит в группу тюркских языков, - совсем другой вопрос. Однако, представив этот вопрос как инструмент против Турции, Ариф Рагимзаде был раскритикован ведущим одного из телеканалов за эти слова. Хорошо, что ведущего и главы этого телеканала больше нет», - сказал Али Гасанов.