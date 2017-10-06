Катар может лишиться чемпионата мира — 2022

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен у себя принять Катар, может быть перенесен в другое место из-за конфликтов между странами региона, сообщает RT.

По информации BBC, совместное письмо в ФИФА от Саудовской Аравии, Йемена, ОАЭ, Египта, Бахрейна и Мавритании с обвинениями в адрес Катара по поводу его поддержки международного терроризма может стать решающим доводом в пользу переноса мирового первенства в другую страну.

Ранее Катару было рекомендовано ослабить введенный им режим жесткого контроля за строительством на его территориии стадионов к чемпионату мира.