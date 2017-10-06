Взрыв в Риге уничтожил целую семью

"Причиной гибели целой семьи в частном доме латвийского города Саулкрасты стал взрыв хранившегося в доме огромного запаса пиротехники, взрывоопасных веществ и смесей. К трагедии привела полная безответственность людей", — отметил на пресс-брифинге начальник местного Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, сообщает Delfi.

Он подтвердил главную версию причин произошедшего — самопроизвольный взрыв, однако сообщил, что следствием проверяются также и другие версии.

Полиция пришла к выводу, что в доме находился незаконный склад пиротехнических изделий и взрывоопасных веществ. Экспертиза работает над установлением, в каком именно объеме хранились здесь пиротехнические изделия, однако, по словам Гришина, мощность взрыва была эквивалентна 100 кг тротила.

Также глава полиции подтвердил информацию о том, что среди погибших — трое женщин, мужчина и подросток. Кроме того, уже установлено, что одна из жертв взрыва - известный в Латвии специалист-пиротехник Илмар Аболиньш. В настоящее время проводится опознание тел.