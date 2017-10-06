Пассажирский лайнер А380 стало заносить при посадке в аэропорту Дюссельдорфа из-за сильного ветра, вызванного ураганом «Ксавье», сообщает Лента.
Летевший из Дубая, самолет принадлежит авиакомпании Emirates. На кадрах видно, как судно приземляется на взлетно-посадочную полосу, после чего начинает вилять из стороны в сторону. Пилотам, однако, удалось стабилизировать движение лайнера.
Ураган «Ксавье» обрушился на Европу 5 октября, затронув территории Германии, Нидерландов, Великобритании, Польши, Швеции и Дании.