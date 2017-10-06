Обыски в штабе Навального

В штаб Алексея Навального в Москве пришла полиция с обыском. Причину обыска сотрудники правоохранительных органов не сообщают, передает Медуза.
Об обыске сообщил и глава московского штаба Навального Николай Ляскин.
В штаб Алексея Навального в Москве пришла полиция с обыском. Причину обыска сотрудники правоохранительных органов не сообщают, передает Медуза.
Об обыске сообщил и глава московского штаба Навального Николай Ляскин.
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