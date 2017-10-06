Роджер Гейл заменит Аграмунта

ПАСЕ официально подтвердила отставку Педро Аграмунта. Теперь обязанности председателя исполнять будет старший вице-председатель организации, британец Роджер Гейл, передает РИА Новости со ссылкой на заявление руководства ассамблеи.
"После отставки старший вице-председатель ассамблеи сэр Роджер Гейл автоматически стал исполняющим обязанности президента", — отмечается в документе.
В соответствии с правилами ПАСЕ, и.о. будет действовать вплоть до избрания нового председателя в ходе следующей сессии организации.