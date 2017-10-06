Вторая автобусная авария в России

В Коломенском районе Подмосковье перевернулся автобус, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

"В 15.20 поступило сообщение о том, что в Коломенском районе, возле поселка Лукерино, опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Озер в Москву. По предварительным данным, погибли четыре человека", — сказал дежурный офицер.

Всего, по его словам, в автобусе ехали 39 человек. На месте находятся полицейские, выясняются причины аварии.