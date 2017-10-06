Али Керимли требует освободить боевиков ИГИЛ

Оппозиционный Нацсовет готовится к очередному митингу, который пройдет седьмого октября. На этом митинге, как и на предыдущих, оппозиция потребует освободить ряд лиц, арест которых считает политически мотивированным. В числе т.н. «верующих заключенных», наряду с Тале Багировым и другими заключенными, оппозиция добивается освобождения и некоего Эльданиза Мамедова.

А кто такой этот Эльдениз Мамедов? В результате проведенного Trend расследования стало известно, что он является никем иным, как палачом, руки которого по локоть в крови. Так, указанный человек является тем самым Эльденизом Лазым оглу Мамедовым, 1979 года рождения, по прозвищу «Абу Джихад», который, найдя себе «святую землю» за пределами Родины, воевал за нее в рядах террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности и привлечен к уголовной ответственности.

Агентство Trend задается вопросом с какой целью «Национальный совет» требует свободы для этого террориста?

«Может их цель заключается в том, чтобы с освобождением террористов и Азербайджан вовлечь в эту беду XXI века? Или же захватить власть руками этих террористов? Для них не имеет значения, каким путем, лишь бы прийти к власти.

Наверное, после этого группа верующих также откажется от участия в митинге «Национального совета». Потому что люди, называющие себя верующими, не присоединятся и не должны присоединяться к толпе людей, требующей освобождение террориста.

Таким образом, становится понятно, кого на самом деле поддерживает Али Керимли и его сторонники, которые чуть ли не всех преступников называют «политическими заключенными»», - отмечает агентство.