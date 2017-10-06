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Бакинское транспортное агентство взялось за самую проблемную улицу Баку фото

Автор: Отдел информации 

Бакинское транспортное агентство продолжает предпринимать необходимые меры для обеспечения удобного, безопасного и беспрепятственного передвижения людей и транспорта на дорогах Баку. В рамках этих намерений были проведены исследования на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде, которая расположена в зоне компактного проживания населения и отличается интенсивностью транспортного потока.

В ходе исследований специалисты агентства  ознакомились с состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры на этой улице и выявили факторы, препятствующие нормальному дорожному движению по ней.

Одной из таковых проблем,  в частности в пиковые часы, является незаконная парковка на территории автобусных остановок, а также близость парковочных мест к автобусным остановкам. Именно поэтому пассажирские автобусы не могут беспрепятственно подъехать к остановкам и безопасно высаживать и забирать пассажиров. Кроме того, водители бывают вынуждены останавливать свои автобусы на проезжей части, что приводит к уличным пробкам.

Для устранения указанных проблем, в соответствии с планом мероприятий, подготовленном Бакинским транспортным агентством, начато обустройство двух новых автобусных остановок, а также перемещение тех из них, которые создают трудности для автомобильного движения. Кроме того, ведется работа по созданию новых стоянок для такси, пересмотру парковочных зон, а также установке недостающих дорожных знаков.

Так, были ликвидированы парковочные места, расположенные напротив административного здания Службы ASAN №3, а на расстоянии 30 метров отсюда создана новая автобусная остановка. Также была расширена с 30 до 70 метров стояночная зона напротив станции метро «Иншаатчылар» и вблизи него же созданы стояночные места для такси.

Стоит отметить, что предпринимаемые меры реализуются в рамках сотрудничества Бакинского транспортного агентства с другими ответственными госструктурами. В настоящее время продолжается работа по устранению других недостатков.

 

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