Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

Врио главы Дагестана Владимир Васильев в пятницу отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку администрацию главы и правительства республики и правительство республики. До сформирования нового Кабинета министров все члены правительства будут исполнять свои обязанности", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы региона Вл.Васильева, бывшего до той поры вице-спикером Госдумы и председателем фракции партии "Единая Россия" в Госдуме.