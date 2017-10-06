Йозеф Сигель опроверг омбудсмена Эльмиру Сулейманову: «НКР» не исключена из нашей организации»

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова принимала участие в прошедшем в Бухаресте заседании Генеральной ассамблеи Европейского института омбудсмена (EOI). По сообщению аппарата омбудсмена, на Генассамблее было предотвращено выступление в качестве омбудсмена незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских землях, гражданина Армении Рубена Меликяна.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана также выразила протест по поводу прежних заявлений Р. Меликяна, призывавшего к поддержке сепаратистского режима, установленный в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе. Прислушавшись к протесту Э.Сулеймановой, участники заседания вынесли решение о лишении Р.Меликяна членства в Европейском институте омбудсмена. Об этом сообщили азербайджанские СМИ.

Однако позже генеральный секретарь EOI Йозеф Сигель попросил исправить распространенную азербайджанскими СМИ информацию о якобы лишении омбудсмена «НКР» членства в организации по требованию уполномоченного по правам человека Азербайджана Эльмиры Сулеймановой, что опубликовал официальный сайт организации - http://www.eoi.at

В заявлении отмечается, что EOI является независимой международной организацией по защите прав человека. Членами организации являются ведомственные или частные структуры, а также участники, которые соответствуют нормам ее устава. А структура омбудсмена территории Нагорного Карабаха зарегистрирована в EOI в качестве индивидуального участника.

Учреждение омбудсмена Азербайджана является ведомственным органом, представителем которого является Эльмира Сулейманова. В Армении структура омбудсмена также является ведомственным органом, который возглавляет Арман Татоян. А Нагорный Карабах в структуре в качестве индивидуального члена представляет Рубен Меликян.

«В EOI нет практики исключать какие-либо структуры - в частности, независимая структура омбудсмена Нагорного Карабаха входит в EOI уже более 14 лет. EOI не выполняет никаких политических задач и не допускает каких-либо связей с политикой, а также политического влияния», – указал Йозеф Сигель.

В Генеральной Ассамблее в 2017 году представитель «Нагорно-Карабахской Республики» (кавычки наши. – Ред.) господин Меликян не затрагивал никаких политических вопросов, а лишь показал президиуму объективные факты нарушения прав детей без какого-либо политического контекста. Ответ президиума на выступление омбудсмена также не включал в себя политические позиции. В связи с этим генеральный секретарь сообщает, что заявление аппарата омбудсмена Азербайджана некорректно, отмечая, что Европейский институт омбудсмена заинтересован лишь в защите прав человека, а не в политических вопросах.

«Права человека не имеют никаких границ, и каждый, кто делает все возможное для этого, может свободно изъясняться без всякого политического подтекста», – резюмирует Йозеф Сигель.

К сожалению, это не первый случай неправомерных заявлений Европейского института омбудсмена в отношении оккупированного Нагорного Карабаха. В июле этого года, когда Карабах посетила делегация Института европейского омбудсмена, исполнительный директор этой организации Николаус Шварцлер заявил: «Я стал свидетелем важного шага в плане защиты прав человека. С этой точки зрения вы очень близки к европейской семье. Мы, конечно, будем поддерживать отношения с омбудсменом Нагорного Карабаха».

Бывший уполномоченный по правам человека Российской Федерации Олег Миронов пошел еще дальше, заявив, что принятие омбудсмена Карабаха в EOI стало бы прорывом блокады и выходом на европейский уровень.

Ожидалось, что аппарат омбудсмена Азербайджана, сама Сулейманова отреагируют на заявление генсека EOI. Однако пока этого не случилось, а попытки дозвониться в эту структуру, чтобы узнать, что там собираются предпринять, оказались безуспешными.

Получается, что аппарат азербайджанского уполномоченного по правам человека, не заручившись письменным подтверждением генсека EOI Йозефа Сигеля и специальной в таких случаях резолюции, поспешно растиражировал новость об исключении омбудсмена «НКР» из этой европейской организации, а теперь отмалчивается.

Неужели Эльмира Сулейманова не предпримет никаких шагов, ведь Рубена Меликяна не только не изгнали из этой международной структуры, но даже, возможно, повысят в статусе?