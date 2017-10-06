Посол Таджикистана на переговорах с Закиром Гасановым

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в нашей стране Рустамом Солиевым, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в том числе в области военного образования, а также состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам в сфере региональной безопасности и обороны.

На встрече были также рассмотрены вопросы, связанные с предстоящим визитом Закира Гасанова в Таджикистан для участия в очередном заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств.