В Иране арестован брат вице-президента

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сообщил, что его брат, Мехди Джахангири, возглавляющий несколько крупных туристических проектов, арестован, сообщает Newsru.co.il.

По словам вице-президента Ирана, у него нет информации о причине ареста его брата, он лишь надеется, что речь не идет о спланированной политической акции.

Среди проектов, курируемых Мехди Джахангири, - парк развлечений в пригороде Тегерана, а также строительство отелей, принадлежащих двум французским гостиничным сетям - Novotel и Ibis.

Мехди Джахангири также является заместителем председателя Тегеранской торговой палаты.