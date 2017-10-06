Завтра, 7 октября, в России пройдут акции протеста, которые анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Штабы Навального в 80 городах организуют пикеты, а главное мероприятие пройдет на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

7 октября – день рождения президента России Владимира Путина. И, как ранее сообщала «Немецкая волна», у участников акции два требования - политическая конкуренция и допуск Навального и других кандидатов на выборы.

Российский политолог и публицист, бывший «узник Болотной» Ярослав Белоусов в беседе с haqqin.az рассказал, что на самом деле происходит.

Наше досье. 6 мая 2012 года в Москве на подходе к месту митинга на Болотной площади были задержаны около 400 демонстрантов, в отношении более чем 30 человек из которых возбудили уголовные дела. Ярослав Белоусов, в то время студент политологического факультета МГУ, стал первым из осужденных по "Болотному делу", который отбыл до конца назначенный судом тюремный срок.

- Удастся ли Алексею Навальному раскачать ситуацию в России? Какие силы его поддержат? И вновь о нацменьшинствах, которых в России очень много, - почему он не пытается добиться популярности у них?

- Есть шанс, что акция, действительно, пройдет во многих городах России. Как минимум, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это будет еще пару десятков городов. Но массовой она не станет. Путин еще не объявил о своем выдвижении, в противном случае был бы мощный повод для недовольства. К тому же люди понимают, что выходят на несогласованную акцию и их выступления закончатся задержаниями и административными арестами, - это как минимум.

У всех на памяти уголовное преследование участников мартовской акции на Тверской (В Москве. – Ред.). Подобные меры, а также отсутствие помощи задержанным от самого Навального отпугивают от оппозиции многих граждан.

Что касается национальных меньшинств, то здесь весьма любопытная история. Количественно их много, но значительная их часть проживает на Северном Кавказе, где местные власти отличает иной, более высокий уровень коррупции. Навальный - главный борец с коррупцией (это его позиционирование), и он уже пробовал обратиться к дагестанским дальнобойщикам.

Но вряд ли меньшинства отреагируют на его призыв - он для них чужд, во-первых, из-за шлейфа истории сотрудничества с русскими националистами несколько лет назад, а во-вторых, из-за взглядов, которые для жителей нацреспублик недостаточно радикальны (!).

На самом деле получить поддержку федеральному оппозиционеру в национальных республиках весьма непросто, да и надо ли это - вот в чем вопрос.

- Но какова же цель Навального? Чего он добивается? Ведь президентом ему не стать, как считают многие эксперты. Или все-таки цель в этом?

- Навальный работает не на эту президентскую кампанию (2018 года. - Ред.), а на будущую, пытаясь закрепить за собой положение "безальтернативного лидера оппозиции". И во многом это ему удается.