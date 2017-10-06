В Армении наблюдается резкий рост цен на продукты питания. При этом цены стремительно растут на продукты первой необходимости, пишет издание «Armtimes».
Журналисты поинтересовались у депутата армянского парламента, бизнесмена Самвела Алексаняна, чем обусловлен рост цен на продукты в сети супермаркетов «Ереван сити». Здесь, например, килограмм говядины стоит 2790, баранины – 3190, а свинины – 3900 драмов.
Этот вопрос вывел Самвела Алексаняна из себя: он стал пытаться отобрать у журналистов видеокамеру.
«Я бизнесом не занимаюсь», - сказал Самвел Алексанян, а когда armtimes.com поинтересовались, не беспокоит ли его инфляция, Алексанян сказал: «Меня все беспокоит».