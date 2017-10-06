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Сопредседатели обсудили с Саргсяном Карабах и встречу с Алиевым

 

Президент Армении Серж Саргсян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ: Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США). На встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Собеседники обсудили возможности продвижения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта, в том числе вопросы организации встречи президентов Азербайджана и Армении, а также коснулись ситуации в зоне карабахского конфликта.

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