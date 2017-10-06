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Armiya.az о погибшем майоре Гаспаряне

 

В Армении продолжают "всплывать" неучтенные потери среди армянских военных. Так, Комитет по управлению активами и пассивами Фонда помощи военным принял решение о выплате, в установленном законом порядке, компенсаций семье еще одного погибшего армянского военнослужащего.

Как передает Armiya.az, пресс-служба фонда сообщила, что семье военнослужащего офицерского состава Роберта Новрузовича Гаспаряна (майор) единовременно будет переведена сумма в размере 10 млн.драмов, а также что в течение последующих 20 лет на соответствующий счет ежемесячно будут перечисляться по 300,000 драмов.

Напомним, что армянские власти долгие годы скрывают свои потери на фронте. Так же и в случае с погибшим Гаспаряном.После того как ВС Азербайджана нанесли точечные огневые удары по позициям армянской армии 7 июля, армянские СМИ сообщили о ранении некоего майора Роберта Гаспаряна. Теперь же выясняется, что армянский офицер был именно убит.

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