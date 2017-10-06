Подписаться на уведомления
 

Что обсуждали спецслужбы СНГ в Баку? эксклюзив

Автор: Заур Расулзаде, собкор, Фото: Самира Гасанова 

Количество террористических атак в мире неуклонно растет, принимая глобальный характер. Терроризм превратился в одну из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям мировых проблем. Противодействие этому вселенскому злу возможно лишь при практическом сотрудничестве государств, стремящихся сохранить стратегическую стабильность и не допустить подрыва основ общественных и гражданских институтов.

С целью укрепления сотрудничества органов спецслужб стран СНГ, обмена опытом и создания эффективных технологий для борьбы с экстремизмом и терроризмом были созваны и проходящие в эти дни в Баку расширенное пленарное заседание антитеррористических центров стран СНГ и VII региональное экспертное совещание представителей подразделений по борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма органов безопасности и спецслужб стран - членов СНГ.

Для участия в консультациях были впервые приглашены представители мониторинговой группы при Совбезе ООН по проблематике запрещенных в России террористических организаций ИГИЛ, «Аль-Каида» и движения «Талибан».

В своем докладе заместитель директора Антитеррористического центра стран СНГ Марат Абдыраев объявил, что в этот будут обсуждаться пути борьбы с дистанционным воздействием, применяемым международными террористическими организациями для вербовки сторонников среди граждан стран СНГ.

«Это заседание впервые проводится в Баку, и мы выражаем признательность руководству СГБ Азербайджана за созданные условия», - счел нужным отметить М.Абдыраев.

Участвующий в бакинских консультациях руководитель АТЦ, генерал-полковник полиции Андрей Новиков, подчеркнул, что международный терроризм сформировал новый стиль ведения террористических атак.

«На наших глазах формируется новый тип террористической активности – так называемый "малобюджетный террор". С одной стороны, он связан с попаданием боевиков международных террористических организаций в новые государства, в том числе с притоком беженцев в Европу, с другой – с дистанционной вербовкой террористами граждан, ранее не выезжавших в зоны боевых действий», - сказал он.

«Из зон боевых действий в страны Центральной Азии экспортируется новая модель экстремизма – модернизированная технологически и тактически адаптированная к специфике многонационального состава участников»,  - подчеркнул А.Новиков, добавив, что ИГИЛ стремится играть на таких чувствительных темах, как изменения традиционного образа жизни местных народов и геополитическое противостояние в Азии.

А председатель научно-консультативного совета Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Марианна Кочубей, указала на то, что государства СНГ, находящиеся в Центрально-Азиатском поясе, с особым вниманием относятся к действиям террористических группировок ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и других, поскольку боевые действия ведутся фактически в непосредственной близости от их южных границ.

Как заявила Кочубей, АТЦ СНГ отслеживает деятельность этих организаций, и «готовятся очень серьезные аналитические справки, которые направляются во все государства СНГ».

Ранее президент Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией Совета Европейского Союза заявил: «Мы вносим вклад в международные усилия в области борьбы с терроризмом. В нашей стране нет внутренней угрозы - все угрозы исходят извне».

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что позиция Азербайджана заключается в том, что в борьбе с международным терроризмом добиться успеха лишь военным путем невозможно, так как прежде всего необходимо защищаться от идеологических угроз.

«Следует обеспечить устраивающие людей стандарты жизни и удобства, с тем чтобы они были довольны жизнью. Все должны получать образование. Это основная преграда для экстремизма. Терроризм – конечный результат процесса. Манипуляция сознанием людей, безграмотность, пропаганда, недовольство, социальное неравенство, бедность, безработица и, наконец,-  терроризм. То есть необходимо устранить все эти факторы»,- сказал президент. Он также отметил, что угрозой международному миру и стабильности является и сепаратизм.

«Сегодня мы видим, что происходит в Испании и Ираке, и наконец международная общественность начинает уделять больше внимания вопросам, связанным с сепаратизмом, так как сепаратизм представляет большую угрозу. Считаю, что установить баланс между территориальной целостностью и самоопределением очень легко. Если обратить внимание на Хельсинкский заключительный акт, то можно убедиться в том, что все здесь ясно изложено», - подчеркнул президент Азербайджана.

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев, в свою очередь, недавно признал, что в Азербайджане есть люди, готовые предпринять попытку организации террористического актов. Однако, по словам генерал-лейтенанта, такие попытки эффективно пресекаются сотрудниками СГБ.

Политическое руководство Азербайджана как никто понимает, что укрепление безопасности и стабильности в регионе требует объединения усилий всех расположенных здесь государств. Для ответа на такие вызовы, как агрессивный экстремизм, терроризм, неурегулированные территориальные споры, которые представляют угрозу всеобщему миру, Баку необходимо углубление взаимодействия с международными структурами.

1550 просмотров


Старости
Гибридная война в Карабахе. Что может быть?
Гибридная война в Карабахе. Что может быть? комментирует для haqqin.az Олег Жданов
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
7 Окт 21° / 15°
8 Окт 22° / 14°
9 Окт 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9891 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Закир Гасанов едет в Беларусь
Мощное землетрясение в Японии
Названа вероятная причина третьей мировой войны
На референдуме в Каталонии победили сторонники независимости заявление правительства
Минэкологии о незаконной вырубке деревьев в Ленкорани
Переговоры Эрдогана и Мадуро в Анкаре
Ильхам Алиев выделил деньги на развитие шелководства
Сотрудникам НАНА раздали квартиры
В Москве эвакуировано несколько вокзалов
Что обсуждали спецслужбы СНГ в Баку? эксклюзив
Armiya.az о погибшем майоре Гаспаряне
Командующий ВВС Казахстана начал переговоры в Баку
Сопредседатели обсудили с Саргсяном Карабах и встречу с Алиевым
Резкий рост цен на продукты в Армении Журналисты вывели из себя депутата
Навальный поднимает Россию, и ему это удается комментирует для haqqin.az Ярослав Белоусов
В Иране арестован брат вице-президента
Посол Таджикистана на переговорах с Закиром Гасановым
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Йозеф Сигель опроверг омбудсмена Эльмиру Сулейманову: «НКР» не исключена из нашей организации»
Бакинское транспортное агентство взялось за самую проблемную улицу Баку фото
Центробанк: «С манатом без изменений»
Путину нужны утром деньги - вечером стулья комментарий по горячим следам
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали российские самолеты
Вторая автобусная авария в России
Али Керимли требует освободить боевиков ИГИЛ видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться