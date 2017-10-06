Количество террористических атак в мире неуклонно растет, принимая глобальный характер. Терроризм превратился в одну из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям мировых проблем. Противодействие этому вселенскому злу возможно лишь при практическом сотрудничестве государств, стремящихся сохранить стратегическую стабильность и не допустить подрыва основ общественных и гражданских институтов.

С целью укрепления сотрудничества органов спецслужб стран СНГ, обмена опытом и создания эффективных технологий для борьбы с экстремизмом и терроризмом были созваны и проходящие в эти дни в Баку расширенное пленарное заседание антитеррористических центров стран СНГ и VII региональное экспертное совещание представителей подразделений по борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма органов безопасности и спецслужб стран - членов СНГ.

Для участия в консультациях были впервые приглашены представители мониторинговой группы при Совбезе ООН по проблематике запрещенных в России террористических организаций ИГИЛ, «Аль-Каида» и движения «Талибан».

В своем докладе заместитель директора Антитеррористического центра стран СНГ Марат Абдыраев объявил, что в этот будут обсуждаться пути борьбы с дистанционным воздействием, применяемым международными террористическими организациями для вербовки сторонников среди граждан стран СНГ.

«Это заседание впервые проводится в Баку, и мы выражаем признательность руководству СГБ Азербайджана за созданные условия», - счел нужным отметить М.Абдыраев.

Участвующий в бакинских консультациях руководитель АТЦ, генерал-полковник полиции Андрей Новиков, подчеркнул, что международный терроризм сформировал новый стиль ведения террористических атак.

«На наших глазах формируется новый тип террористической активности – так называемый "малобюджетный террор". С одной стороны, он связан с попаданием боевиков международных террористических организаций в новые государства, в том числе с притоком беженцев в Европу, с другой – с дистанционной вербовкой террористами граждан, ранее не выезжавших в зоны боевых действий», - сказал он.

«Из зон боевых действий в страны Центральной Азии экспортируется новая модель экстремизма – модернизированная технологически и тактически адаптированная к специфике многонационального состава участников», - подчеркнул А.Новиков, добавив, что ИГИЛ стремится играть на таких чувствительных темах, как изменения традиционного образа жизни местных народов и геополитическое противостояние в Азии.

А председатель научно-консультативного совета Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Марианна Кочубей, указала на то, что государства СНГ, находящиеся в Центрально-Азиатском поясе, с особым вниманием относятся к действиям террористических группировок ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и других, поскольку боевые действия ведутся фактически в непосредственной близости от их южных границ.

Как заявила Кочубей, АТЦ СНГ отслеживает деятельность этих организаций, и «готовятся очень серьезные аналитические справки, которые направляются во все государства СНГ».

Ранее президент Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией Совета Европейского Союза заявил: «Мы вносим вклад в международные усилия в области борьбы с терроризмом. В нашей стране нет внутренней угрозы - все угрозы исходят извне».

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что позиция Азербайджана заключается в том, что в борьбе с международным терроризмом добиться успеха лишь военным путем невозможно, так как прежде всего необходимо защищаться от идеологических угроз.

«Следует обеспечить устраивающие людей стандарты жизни и удобства, с тем чтобы они были довольны жизнью. Все должны получать образование. Это основная преграда для экстремизма. Терроризм – конечный результат процесса. Манипуляция сознанием людей, безграмотность, пропаганда, недовольство, социальное неравенство, бедность, безработица и, наконец,- терроризм. То есть необходимо устранить все эти факторы»,- сказал президент. Он также отметил, что угрозой международному миру и стабильности является и сепаратизм.

«Сегодня мы видим, что происходит в Испании и Ираке, и наконец международная общественность начинает уделять больше внимания вопросам, связанным с сепаратизмом, так как сепаратизм представляет большую угрозу. Считаю, что установить баланс между территориальной целостностью и самоопределением очень легко. Если обратить внимание на Хельсинкский заключительный акт, то можно убедиться в том, что все здесь ясно изложено», - подчеркнул президент Азербайджана.

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев, в свою очередь, недавно признал, что в Азербайджане есть люди, готовые предпринять попытку организации террористического актов. Однако, по словам генерал-лейтенанта, такие попытки эффективно пресекаются сотрудниками СГБ.

Политическое руководство Азербайджана как никто понимает, что укрепление безопасности и стабильности в регионе требует объединения усилий всех расположенных здесь государств. Для ответа на такие вызовы, как агрессивный экстремизм, терроризм, неурегулированные территориальные споры, которые представляют угрозу всеобщему миру, Баку необходимо углубление взаимодействия с международными структурами.