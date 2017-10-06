В Москве эвакуировано несколько вокзалов

Московская полиция проверяет сообщения об угрозе взрывов на Курском, Киевском и Рижском вокзалах в российской столице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверяют три сообщения об угрозах взрыва на Курском, Киевском и Рижском вокзалах в Москве. На всех трех объектах проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 10 "заминированных" торговых центрах. Также эвакуация прошла в двух вузах, колледже и двух общежитиях. С утра пятницы были "заминированы" 20 школ, детские сады и районные управы. Часть из этих объектов уже проверена, и угроза взрывов на них не подтвердилась.