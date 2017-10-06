Сотрудникам НАНА раздали квартиры

В пятницу 61 сотруднику Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) вручены документы на предоставленные им квартиры, а также ключи от них.

Ключи были вручены на заседании, посвященном задачам социальной политики и приоритетам НАНА. В мероприятии приняли участие вице-президенты, академик-секретарь НАНА, академики-секретари научных отделений, директора институтов, а также ответственные сотрудники аппарата Президиума НАНА.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде, в своем выступлении отметил, что все эти проекты, направленные на улучшение условий жизни деятелей науки, являются результатом проводимой президентом Ильхамом Алиевым успешной политики. Ализаде подчеркнул, что в настоящее время продолжаются переговоры с соответствующие руководящими органами республики с целью обеспечения научных работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых ученых, квартирами.