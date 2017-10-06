Переговоры Эрдогана и Мадуро в Анкаре

Находящийся с официальным визитом в Турции президент Венесуэлы Николас Мадуро и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Анкаре выступили за многополярный мир и против диктата "единственной политической силы".

"Мы хотим построить другой, новый, лучший мир. Это не просто желание, а необходимость. И мы уже видим, что мир начал меняться. Никто не может быть единственной политической силой, экономической моделью, нельзя уничтожить разнообразие, культурные связи народов друг с другом. Мы стремимся к многополярному миру, и это насущно и для нас, и для США, и для Турции, и для стран всех регионов мира. Я почувствовал поддержку Эрдогана в этом вопросе, и я благодарю его за это", — сказал Мадуро на совместной с Эрдоганом пресс-конференции, отметив, что этот визит президента Венесуэлы в Турцию является первым в истории двусторонних отношений.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за мир, стабильность и процветание во всех без исключения странах Латинской Америки и считает неправильным вмешиваться во внутренние дела какой-либо страны, что, по сути, и является принципом, лежащим в основе ее дипломатии и внешней политики.