Мощное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Японии, в районе префектуры Фукусима, где в 2011 году произошла крупная авария на АЭС, передает РИА Новости со ссылкой на японскую метеослужбу.

В наибольшей степени подземные толчки ощущались в районе префектуры Фукусима, где в 2011 году произошла крупная авария на АЭС. Их сила составила пять баллов по японской семибальной шкале. В Токио сила землетрясения достигла двух баллов и была достаточной, чтобы разбудить спящего человека.

По данным метеослужбы, эпицентр землетрясения был расположен в море недалеко от берега Фукусимы, очаг залегал на глубине около 50 километров.

Сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.