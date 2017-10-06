Закир Гасанов едет в Беларусь

По приглашению министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 8 октября отправится с визитом в Минск, сообщает пресс-служба Минобороны.

В рамках официального визита предусмотрены встречи с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посещение предприятий военно-промышленного комплекса.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.