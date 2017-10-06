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США отправили авианосец к берегам КНДР

 

Атомный авианосец "Рональд Рейган" сегодня после завершения визита в Гонконг вышел в Южно-Китайское море, взяв курс на Корейский полуостров, передает агентство Интерфакс, ссылаясь на данные международной автоматической идентификационной системы AIS.

Авианосец "Рональд Рейган" (CVN-76) сопровождают несколько боевых кораблей, входящих в состав его авианосной ударной группы, в том числе ракетный крейсер, эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", которая способна сбивать любые северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк".

Как сообщило в минувшие выходные агентство "Рёнхап", ссылаясь на источник в министерстве обороны Южной Корее, на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове американская авианосная ударная группа примет участие в совместных с кораблями ВМС Республики Корея учениях, которые будут проходить в середине октября в акватории Японского моря вблизи побережья КНДР.

В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи потренируются в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.

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