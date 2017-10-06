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Азербайджанский футболист играл в Украине под чужим именем

Автор: Отдел спорта 

Бывший игрок сборной Азербайджана Физули Мамедов признался, что играл в чемпионате Украины с фальшивым паспортом и под чужим именем, сообщает haqqin.az со ссылкой на football24.ua.

«В 1996 году мне поступило предложение из России. Азербайджанец родом из Гянджи занимался поиском молодых игроков для "Ростсельмаша". Он пригласил меня, моего брата Хагани, Владислава Личкини и Камиля Байрамова в Россию. Однако, к сожалению, тогда президент АФФА Фуад Мусаев не позволил нам ехать туда. Личкини и Байрамов вернулись в Азербайджан, а я с Хагани остались в Ростове.

В 1996 году мы начали играть под именами других игроков. Хагани под именем Баты Насаридзе, а я - как Эльшад Гусейнов. И Бата и Эльшад были хорошими игроками, но под их именами играли мы.

В "Ростсельмаше" был один игрок под фамилией Стрельцов, а его отец тренировал "Прикарпатье" из Ивано-Франковска. Он пригласил меня в свою команду. Однако я не мог играть под своим именем, поэтому я сделал фальшивый паспорт с фотографией на имя Эльшад Гусейнов.

Я отправился в "Прикарпатье" осенью 1996 года. Я не играл, поскольку до конца чемпионата оставалось несколько туров. Потом уволили Стрельцова, а новый тренер Виктор Колотов давал мне играть. В 1997 году я играл в Украине на высшем уровне под именем Эльшад Гусейнов - против Шевченко, Реброва, Калитвинцева, Лужного и других известных футболистов. Во время того же сезона я перешел в "Черкассы", в котором также выступал под чужим именем», - сказал Физули Мамедов.

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