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Глава каталонской полиции предстал перед судом в Мадриде

 

В Мадриде перед судом предстали глава каталонской полиции и несколько лидеров сторонников независимости по обвинению в антиправительственной агитации и эскалации политического конфликта в Испании. Испанские суды ускоренно начали судебные разбирательства из-за угрозы объявления об одностороннем отделении Каталонии от Испании на следующей неделе, передает RFI.

В пятницу в Мадриде начался суд над главой каталонской региональной полиции (Mossos d’Esquadra) Хосепом Луисом Траперо за то, что каталонская полиция не стала содействовать испанским коллегам в том, чтобы не дать провести референдум. Также перед мадридским судом предстала коллега Траперо Тереза Лаплана, которая из-за проблем со здоровьем участвовала в заседании по видеосвязи, и два руководителя гражданских организаций Каталонии - Жорди Куихарт и Жорди Санчес.

Также 6 октября президент Каталонии Карлес Пучдемон назначил выступление перед парламентом, в котором, как ожидается, он огласит планы об отделении региона от Испании на вторник, 10 октября. Ранее заседание парламента Каталонии, запланированное на понедельник, 9 октября, было отменено решением Конституционного суда Испании.

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