Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал нападки на Азербайджан со стороны генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда. Как сообщает портал Москва-Баку, по словам Жириновского, Азербайджану нет смысла обращать внимание на выступления Ягланда. «Не обращайте внимания и отвечайте им так: у вас самих давно уже права человека не соблюдаются самым зверским образом», - сказал российский политик.

Напомним, Генсек Совета Европы Т.Ягланд развернул беспрецедентную кампанию против Азербайджана, настаивая на применении санкций против официального Баку. В ответ представители азербайджанской общественности выступили с призывом к правительству Азербайджана выйти из Совета Европы.