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Евросоюз призвал Трампа не выходить из ядерной сделки с Ираном

 

Еврокомиссия и правительство Германии обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом придерживаться ядерного соглашения с Ираном. Представитель брюссельского ведомства в пятницу, 6 октября, назвала договор «долгосрочным решением иранской ядерной проблемы, которое предоставляет всем сторонам необходимые гарантии, передает DW.

В Берлине также подчеркнули важность договора с Тегераном. Выступая в тот же день, представитель правительства ФРГ сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель несколько дней назад указала на значение этого соглашения в телефонном разговоре с Трампом.

«В этом направлении и мы будем воздействовать на американскую администрацию», - сообщил в свою очередь представитель МИД ФРГ. Он подтвердил, что соответствующие консультации ведет посольство Германии в Вашингтоне с членами Конгресса США.

Дональд Трамп должен до 15 октября сообщить Конгрессу США о том, выполняет ли Иран, с его точки зрения, свои обязательства в рамках соглашения. Как ожидают эксперты, Трамп заявит о невыполнении обязательств Тегераном, что может повлечь за собой решение Конгресса выйти из соглашения и возобновить санкции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп резко критикует международное соглашение, заключенное в 2015 году с Ираном пятью странами, обладающими в СБ ООН правом вето, и Германией. С момента вступления Трампа в должность в январе 2017 года отношения между Вашингтоном и Тегераном резко ухудшились, США ввели новые санкции против Ирана.

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