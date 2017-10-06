Трамп: США не снимут санкции с Кубы

США не снимут санкции с Кубы до тех пор, пока «кубинский режим не предоставит полную политическую свободу кубинскому народу». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии, посвященном Месяцу испанского наследия в Белом доме, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты надеются на свободу во всем западном полушарии, включая Кубу и Венесуэлу.

«Как я уже говорил, мы не снимем санкции с кубинского режима, пока он не предоставит полную политическую свободу кубинскому народу. Неудавшаяся коммунистическая идеология, которая привела к угнетению Кубы, принесла только страдания повсюду, где бы она ни была в мире». «Коммунизм в прошлом, свобода - это будущее», - сказал Трамп.

Он также раскритиковал власти Венесуэлы.

«Мы также поддерживаем народ Венесуэлы, который страдает от беспощадного социализма режима Мадуро. Мы отвергаем социалистический гнет и призываем к восстановлению демократии и свободы для граждан Венесуэлы», - сказал Трамп.