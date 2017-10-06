К началу октября 2017 года в Азербайджане в рамках пилотного проекта по замене аварийных и малокомплектных школ в 39 районах страны было построено 73 школы модульного типа, сообщил haqqin.az заместитель начальника управления капитального строительства и снабжения Министерства образования Фархан Алиев.

В первую очередь новые здания школ были возведены в горных районах страны. А до конца года планируется довести количество школ модульного типа до 100, охватив 44 района.

Школьные здания модульного типа строятся из пожароустойчивых материалов и оснащаются собственными системами отопления, водопровода, санузлами, камерами наблюдения. Все классные комнаты и библиотека просторные и светлые. Около школы размещены спортплощадка и подсобные помещения.

Всего в стране планируется построить 232 таких школ.

Процесс полной замены всех аварийных школ в стране осуществляется по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, который пообещал, что в скором времени не останется ни одной не отремонтированной, находящейся в аварийном состоянии, школы.