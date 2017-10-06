История с назначением нового посла Армении в Грузии уже обросла скандальными предположениями. Напомним, заместителю директора Института Кавказа Сергею Минасяну, которого официальный Ереван выдвинул на должность посла Армении, Тбилиси уже несколько месяцев не выдает агреман – событие в дипломатии достаточно редкое и означающее лишь то, что для принимающей стороны эта фигура не подходит в силу различных обстоятельств.

Каковы же они? Как известно, Сергей Минасян политолог, заместитель директора центра ереванского Института Кавказа. А еще он – уроженец Самцхе-Джавахети (армянский вариант «Джавахк») – армянонаселенного региона Грузии. Минасян известен своими выступлениями, фактически поддерживающими армянский сепаратизм в Грузии. Известен он и «нелюбовью» к Азербайджану.

Есть и другая версия, озвученная сайтом EADaily, согласно которой легендарный штангист, многократный чемпион мира, Европы и СССР Юрий Варданян, бывший до недавнего времени послом в Тбилиси выступает против назначения Минасяна, так как хочет подольше побыть в Тбилиси.

После задержки с выдачей агремана Минасяну в Самцхе-Джавахети неожиданно для грузин разгорелся конфликт, когда во дворе церкви, которую армянские жители назвали «армянской», произошла попытка поставить армянский хачкар. К слову, грузины же считают эту церковь своей и с помощью силовиков попытка местных жителей была пресечена.

Как бы там ни было, вопрос агремана не смог решить и председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян, побывавший в Грузии. А сам Сергей Минасян ситуацию не комментирует.

В беседе с haqqin.az глава Ассоциации конституционных демократов (кадетов) Грузии, аналитик Теймураз Туманишвили задержку с выдачей агремана Сергею Минасяну связывает с несколькими факторами: «Возможно, его фигура не устраивает некоторые политические круги и в Армении, и в Грузии, и потому сейчас подбирается новая кандидатура».

- Сам Сергей Минасян уроженец Самцхе-Джавахети. Многие считают, что этот факт мешает одобрению его кандидатуры на пост посла Армении в Грузии…

- Конечно, это возможно. Но в целом не считаю, что его происхождение из Джавахети имеет такое принципиальное значение. Скорее, анализируются и другие факторы.

Известны высказывания Сергея Минасяна о Джавахети, были и другие заявления (по другим странам и территориям –Ред.). Так что, повторюсь, возможно, подыскивается более нейтральная фигура. В дипломатии оцениваются многие факторы, особенно в таком сложном регионе, как Южный Кавказ. Так что в этом деле (утверждение Сергея Минасяна в качестве посла в Грузии – Ред.) возможно влияние многих сторон, в том числе и соседних стран.

- Возможно ли, что и мнение Баку, в том числе, как-то влияет на утверждение посла в дружественную для Азербайджана Грузию такого неоднозначного политика и человека, как Сергей Минасян?

- Скажу так: Я думаю, что чем больше будет прагматичных и продуманных шагов, и не только в дипломатической сфере, тем больше выиграют страны нашего региона. Пример Сергея Минасяна показывает, что решения сейчас принимаются более осторожно и принципиально.

Что касается возможности влияния Азербайджана – ничего исключать нельзя.

- А как вы думаете, случайно ли задержка с выдачей агремана Минасяну совпала с обострением в Самцхе-Джавахети? Некоторые эксперты увязывают это как раз с задержкой (или отказом) Тбилиси назначить Сергея Минасяна послом…

- Теоретически все возможно. Но мне все-таки кажется, что ситуация с назначением посла Армении в Грузию, который родом из этой области (Самце-Джавахети), могла активизировать сепаратистов, не очень вероятна. Но задержка с агреманом – как раз может быть своего рода ответом сепаратистам. Хотя, повторюсь, это маловероятно.

- Если суммировать: вместо Сергея Минасяна может быть назначен новый посол Армении в Грузии, который будет устраивать и Тбилиси, и Ереван, и в какой-то степени даже Баку?

- Это было бы очень желательно. И речь не только о после Армении, но и о других. Нужны толерантные личности, которые устраивают все три государства Южного Кавказа.