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Мехрибан Алиева открыла выставку моды 1960-х годов

 

Накануне в Центре Гейдара Алиева в пятницу состоялось открытие выставки одежды и украшений 1960-х годов прошлого века "Модернизм и мода" в представлении Фонда Александра Васильева, сообщает правительственное телеграфное агентство "АзерТадж".

Мехрибан Алиева и Александр Васильев

В церемонии открытия выставки приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Напомним, Александр Васильев, историк моды, почетный член Российской академии художеств, которого российская публика узнала благодаря популярной телепередаче "Модный приговор", известен далеко за пределами страны. Этот выдающийся искусствовед, коллекционер и театральный декоратор работает по всему миру: сотрудничает с различными театрами, экспонирует выставки своих коллекций исторического костюма, а также читает лекции об истории моды на нескольких языках.

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