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Приезд предпринимателя из Азербайджана в Махачкалу вызвал беспорядки. Полиция открыла огонь срочно

Автор: Отдел информации 

Драматическиt события развернулись в небольшом пригороде столицы Махачкалы - Красноармейский. Жители поселка выразили недовольство тем, что один из граждан Азербайджана приобрел в центре поселка 49 гектаров земли. В собственность нашего соотечественника отошла часть земли, где по сей день находится местное кладбище.

Азербайджанский предприниматель попытался ввести на приобретенную им территорию строительную технику, однако недовольство местных жителей вылилось в массовую потасовку. Как сообщает издание Ньюс.ру, на место события прибыли спецподразделения полиции. Однако недовольные жители поселка стали забрасывать стражей порядка камнями и металлическими предметами. Полицейские открыли предупредительные выстрелы в воздух.

В настоящее время сохраняется напряженность, идут переговоры между местной администрацией, азербайджанским предпринимателем и местными жителями. Дагестанские СМИ не обнародовали имя гражданина Азербайджана.

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Приезд предпринимателя из Азербайджана в Махачкалу вызвал беспорядки. Полиция открыла огонь срочно
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