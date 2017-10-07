Подписаться на уведомления
 

Хакеры взломали телефон главы аппарата Белого дома

 

Администрация президента США полагает, что личный телефон главы аппарата Белого дома Джона Келли мог быть взломан. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех правительственных служащих.

Джон Келли

К такому выводу пришли сотрудники службы технической поддержки Белого дома после того, как летом чиновник пожаловался им на плохую работу мобильного устройства. Не исключено, что телефон мог быть взломан в декабре прошлого года.

Особую обеспокоенность вызывает то, что доступ к данным, находившимся на мобильном Келли, могли получить хакеры или правительства иностранных государств.

При этом представитель Белого дома рассказал, что с момента назначения на должность в администрации президента США Дональда Трампа Келли редко пользовался этим телефоном и официальные переговоры проводил по служебному устройству.

В настоящее время глава аппарата пользуется другим телефоном, отмечает издание.

В январе этого года Сенат Конгресса США утвердил Келли в должности главы министерства национальной безопасности. 28 июля его назначили новым начальником аппарата Белого дома.

323 просмотров


Старости
Гибридная война в Карабахе. Что может быть?
Гибридная война в Карабахе. Что может быть? комментирует для haqqin.az Олег Жданов
Наша погода
Сегодня 21° / 15°
8 Окт 22° / 15°
9 Окт 23° / 16°
10 Окт 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9891 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

В Нью-Йорке предотвращены теракты
В центре Европы автоматами разгоняют митинг haqqin.az из Германии, обновлено
Критика Берти Фогтса в адрес Азербайджана «Вы в своем уме?»
Продлит ли Ильхам Алиев мораторий на проверку предпринимателей? мнения и оценки
МИД Ирана исключает изменение границ Азербайджана
Нефть дешевеет
Трамп снова обещает бурю наш комментарий
Хакеры взломали телефон главы аппарата Белого дома
Приезд предпринимателя из Азербайджана в Махачкалу вызвал беспорядки. Полиция открыла огонь срочно
Мехрибан Алиева открыла выставку моды 1960-х годов
США продадут Эр-Рияду систему ПРО THAAD
Азербайджан повлиял на задержку агремана посла Армении в Грузии? эксклюзив
Ильхам Алиев убирает аварийные школы по всей стране эксклюзив
Шакира рассталась с Пике
Трамп: США не снимут санкции с Кубы
Эвакуация в Страсбурге: угроза теракта
Евросоюз призвал Трампа не выходить из ядерной сделки с Ираном
В Мексике убили мэра по имени Сталин
Жириновский призвал Азербайджан достойно ответить генсеку Совета Европы видео
Арестован «представитель» FETO в Азербайджане
В детсадах Турции будут изучать религию
Глава каталонской полиции предстал перед судом в Мадриде
Азербайджанский футболист играл в Украине под чужим именем
США отправили авианосец к берегам КНДР
Сирийская армия вошла в крупнейший оплот ИГИЛ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться