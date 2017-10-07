После общения с представителями высшего командного состава, куда те пришли с супругами, Дональд Трамп многозначительно прокомментировал встречу, назвав ее «затишьем перед бурей».

Когда журналисты попытались уточнить, что президент имеет в виду, он еще подпустил тумана: «Узнаете». В ситуации, когда у США в подвешенном состоянии серьезный конфликт с Северной Кореей, где уже всерьез рассматриваются варианты применения ядерного оружия, и когда 15 октября президенту предстоит вынести свой вердикт о поддержке иранской ядерной сделки или отказать в ней, такие угрожающие слова многих повергают в тревогу.

На этом фоне особенно остро проявляется явный конфликт, который существует у Трампа с Рексом Тиллерсоном, главой внешнеполитического ведомства. Все обратили внимание на послания в твиттере, которые глава Белого дома адресовал главе Госдепа: дескать, не надо тратить время на дипломатические контакты с Пхеньяном. Само по себе такое общение главы страны с высшим руководителем по очень чувствительному вопросу вызывает недоумение, а уж подобный совет тем более.

А тут еще вездесущие журналисты вытащили на белый свет, со ссылкой на несколько источников, конфликт, который случился между Трампом и Тиллерсоном на внутреннем совещании, посвященном Афганистану. Якобы на нем глава Госдепа оскорбил президента.

Все попытки оспорить случившееся выглядели неубедительными.

Во всяком случае от Тиллерсона пресса не добилась прямого опровержения. Зато главный американский дипломат сказал, что готов работать на своем посту столько, сколько нужен будет президенту. Это заявление должно будто бы погасить слухи о том, что Рекс Тиллерсон намерен уйти, отработав год на своем посту, настолько его не устраивают отношения с Дональдом Трампом.

Между тем и угроза разорвать сделку с Ираном тоже противоречит позиции шефа внешнеполитического ведомства, и не только его. И Тиллерсон, глава Пентагона Джеймс Мэттис, и глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер – все единодушно занимают позицию продления ядерной сделки с Ираном. Нет никаких свидетельств, что Иран нарушает свои обязательства. Эту же точку зрения разделяют в МАГАТЭ – международной организации, которая осуществляет инспекцию иранских ядерных объектов. Другие страны, скрепившие сделку своими подписями, в том числе Великобритания и Франция, также не видят причин возобновлять санкции.

На двухдневной встрече в Швейцарии между представителями европейского и иранского бизнеса была озвучена цифра роста торговли между Европой и Ираном на 94% в первой половине этого года по сравнению с прошлым годом. 30 иранских банков подключились к системе Swift, и около 200 внешних кредиторов заключили сделки с иранскими компаниями.

Односторонние действия США внесли бы вновь нервозность и неопределенность в экономические контакты с Ираном. Но Иран остается для Дональда Трампа страшным пугалом. Нельзя сказать, что для этого совсем нет оснований. На той же встрече с военной верхушкой страны президент США заявил, что Иран «поддерживает терроризм и экспортирует насилие и хаос по всем Ближнему Востоку». Но за поддержку террористических организаций, в частности, «Хезболлы», США и так наказывают Иран санкциями, только они не имеют отношения к ядерной сделке. Правда, отказ президента США продлить сделку с Ираном не ставит на ней крест: после этого в течение 60 дней свое решение должен принять конгресс, но учитывая республиканское большинство в нем, это решение может быть каким угодно.

Не следует забывать и о Северной Корее. После угроз, прозвучавших из уст самого Ким Чен Ына по государственному телевидению КНДР, пока не последовало действий, которые бы подтверждали слова северокорейского лидера. Обещание «бури» Трампом может заставить того ускорить свой ответ, и каким он будет, пока никто не может предсказать.