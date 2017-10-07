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МИД Ирана исключает изменение границ Азербайджана

 

Иран поддерживает территориальную целостность всех государств региона, включая Азербайджан, и против изменения границ государств. Об этом сказал заместитель главы МИД Ирана Сеид Мохаммад-Казем Саджжадпур, сообщает АзерТАдж.

Замглавы иранского внешнеполитического ведомства отметил, что отношения между Баку и Тегераном развиваются по восходящей, и это отвечает интересам обеих стран. Он подчеркнул, что у взаимного сотрудничества есть большие перспективы. По его словам, расширение сотрудничества с соседями является приоритетом иранской внешней политики.

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