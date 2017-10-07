Заместитель министра экономики Сахиль Бабаев недавно сообщил, что Минэкономики подготовило предложения по совершенствованию механизма приостановки проверок предпринимательской деятельности.

«Мы продолжаем переговоры в этом направлении, предложения уже подготовлены. Хочу отметить, что мораторий на проверки бизнеса имел очень позитивный результат, о чем нам неоднократно говорили и сами предприниматели. Тем не менее мы выявили ряд негативных случаев, в связи с чем было решено этот механизм усовершенствовать», - сказал замминистра.

Бабаев подчеркнул, что, несмотря на приостановку проверок, предприниматели должны сохранять качество производимой продукции и предоставляемых услуг.

«Мы должны сохранить баланс между сохранением качества выпускаемой продукции и поддержкой развития предпринимательства. Новые предложения будут учитывать эти моменты», - отметил он.

Отметим, что проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане приостановлены с первого ноября 2015 года. Срок действия моратория составляет два года. То есть получается, что проверки предпринимательской деятельности возобновятся. Однако, объявляя о совершенствовании механизма их приостановки, замминистра экономики упустил или намеренно скрыл такую существенную деталь, как возможность продолжения контроля бизнеса путем проверок после истечения срока моратория, установленного президентом.

С целью выяснить, продолжается или все же окончен бизнес-мораторий, haqqin.az обратился к руководителю пресс-службы Минэкономики Аббасу Алиеву.

«Мы не занимаемся этими вопросами», - отбился от журналистов А.Алиев, предложив запросить по интересующему вопросу Центр коммуникации и анализа экономических реформ Азербайджанской Республики. Однако все попытки связаться с руководством этой организации не увенчались успехом.

Некоторую ясность внес экономист, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, заявивший, что он выступал за продление моратория на проверку предпринимательской деятельности.

«Я говорил с руководителем Центра коммуникации и анализа экономреформ Вюсалом Гасымлы. Как он объяснил, результаты отсутствия проверок выявили положительное влияние моратория на деятельность предпринимателей, а потому Центр коммуникации и анализа экономических реформ и Министерство экономики выступили с предложениями о его продлении. Однако окончательное решение, по словам В.Гасымлы, будет принято главой государства», - сказал депутат.

Руководитель общественного объединения торговцев и предпринимателей Севгим Рахманов также считает, что введение моратория на проверки положительно сказалось на деятельности предпринимателей. Правда, только тех, кто действовал в соответствии с законом.

«К сожалению, мораторий использовали в своих целях монополисты, сбывая населению некачественные и нелицензионные продукты», - признал С.Рахманов.

«К сожалению, я не располагаю какими-либо данными по этой проблеме. Насколько мне известно, какого-либо специального исследования пока не проводилось. Но по личным впечатлениям и устной информации, полученной от примерно двух десятков предпринимателей, они положительно оценивают результаты этого моратория и надеются, что он будет продлен еще на два года», - отметил экономист Сабит Багиров.

Однако экономист уверен, что рано или поздно мораторий должен быть приостановлен, и тогда «правительству надо будет установить разумные границы контроля предпринимательских структур. Есть интересный зарубежный опыт, и республиканский Фонд поддержки развития предпринимательства и рыночной экономики проводил соответствующие исследования, в которых участвовал и эксперт-юрист Абиль Байрамов. Соответствующий пакет рекомендаций разработан и передан правительственным органам».

«В последнее время с целью развития предпринимательства приняты важные правительственные решения, направленные на ликвидацию проверок и бюрократических препятствий, которые мешают выполнению специальных госпрограмм и развитию предпринимательства», - отметил и президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вюгар Зейналов.

По словам Зейналова, сегодня широко обсуждается возможность продления моратория на проверку предпринимательской деятельности.

«Минувший период доказал, что это решение положительно повлияло на улучшение качества товаров и условий труда. У предпринимателей появилась возможность больше времени уделять непосредственно своему делу. Так что Конфедерация предпринимателей Азербайджана выступает за продление моратория, в связи с чем нами уже подготовлены соответствующие предложения, представленные правительству», - отметил В.Зейналов.